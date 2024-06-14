Окупанти за добу 346 разів ударили по Запорізькій області, задіяли авіацію та РСЗВ

Російські окупанти за добу 346 разів ударили по Запорізькій області, задіяли авіацію і реактивні системи залпового вогню, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у п'ятницю вранці.

"Протягом доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомив Федоров: "Ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю. 163 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку. 176 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки".

"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - інформував голова ОВА.