Події

07:03 14.06.2024

Польща знову піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні

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У ніч на 14 червня Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X.

"Звертаємо вашу увагу, що в південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, пов'язаний із початком польотів польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі. Це чергова дуже напружена ніч для всієї системи ППО Польщі у зв'язку зі спостережуваною активністю дальньої авіації РФ, що завдає ударів із використанням крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів типу "шахед" по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - ідеться в повідомленні.

Польські військові зазначили, що остання така активізація діяльності російської авіації, під час якої було завдано ударів на заході України, була зафіксована в ніч з 11 на 12 червня цього року.

 

 

 

Теги: #польща #рф #авіація

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