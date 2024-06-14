Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області, використали артилерію, міномети та кулемет, повідомила обласна військова адміністрація у Телеграм-каналі станом на 21.00 четверга.

Як зазначається у повідомленні: "Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Дружбівська громади".

За даними ОВА, по Миропільській громаді ворог бив із артилерії (6 вибухів); по Дружбовській з території Росії здійснено кулеметний обстріл та обстріл з мінометів (20 вибухів); на територію Хотінської громади росіяни скинули 5 мін; у Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл (2 вибухи); по Краснопільській ворог вдарив із артилерії (9 вибухів).