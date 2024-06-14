Події

04:52 14.06.2024

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області, використали артилерію, міномети та кулемет, повідомила обласна військова адміністрація у Телеграм-каналі станом на 21.00 четверга.

Як зазначається у повідомленні: "Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Дружбівська громади".

За даними ОВА, по Миропільській громаді ворог бив із артилерії (6 вибухів); по Дружбовській з території Росії здійснено кулеметний обстріл та обстріл з мінометів (20 вибухів); на територію Хотінської громади росіяни скинули 5 мін; у Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл (2 вибухи); по Краснопільській  ворог вдарив із артилерії (9 вибухів).

Теги: #україна #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:27 14.06.2024
РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

РФ атакує кількома групами ракет, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

02:24 14.06.2024
П'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Селідово Донецької області

П'ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Селідово Донецької області

01:49 14.06.2024
Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

Україна відповідно до угоди з безпеки зі США і для вступу до НАТО має провести низку реформ

01:35 14.06.2024
Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

00:40 14.06.2024
Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

00:32 14.06.2024
Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

00:22 14.06.2024
Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

00:15 14.06.2024
Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

Зеленський із президентом Швейцарії погодили деталі підсумкового комюніке Саміту миру

00:08 14.06.2024
На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

На фронті відбулося 87 боїв, на Краматорському напрямку окупанти намагалися прорвати рубежі, але були відбиті - Генштаб

23:33 13.06.2024
Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

Арахамія: Американсько-українська безпекова угода - крок до перемоги України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

ОСТАННЄ

Байден про результати саміту G7: залишаємося з Україною до її Перемоги у війні

Байден: "Велика сімка" домовилася спільно протидіяти поставкам для військової сфери РФ, зокрема, з Китаю

Угода про безпеку між Україною та США прискорює євроінтеграцію України та покладає зобов'язання щодо просування реформ - Байден

Президент США: Путін розраховує на доходи від проектів у сфері нафти і газу, наші санкції руйнують його плани

Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

Байден: на Саміті миру бачимо підтримку візії про мир на принципах суверенітету і відповідальності РФ

США насамперед передаватимуть системи ППО "Patriot" Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден

Байден: Узгодження плану з розблокування доходів від заморожених активів РФ - нагадування Путіну, що ми не відступаємо

Наша безпекова угода зі США - міст до членства України в НАТО - Зеленський

США допоможе Україні не відправленням військ, а зброєю, розвідданими та підготовкою українських бійців - Байден

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА