Події

01:35 14.06.2024

Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

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Окупанти за минулу добу завдали по Україні 54 авіаудари із застосуванням 73 КАБів - Генштаб

Російські загарбники завдали територією України трьох ракетних із застосуванням чотирьох ракет і 54 авіаційних удару із застосуванням 73 керованих авіабомб, задіяли 613 дронів-камікадзе, сказано у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 четверга, 13 червня.

Також, повідомляє Генштаб, ворог здійснив понад 2500 обстрілів за позиціями наших військ та населених пунктів із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

У той же час підрозділи ЗСУ також завдали ряд ударів по супротивнику.

"Протягом доби Сили оборони вразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ", - зазначається у звіті.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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