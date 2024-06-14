Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Великої сімки" (G7) в Італії провів зустрічі з главами Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та Світового банку Аджаєм Бангою.

"З главою МВФ (говорили - ІФ-У), звісно, про підтримку нашої держави, наших інститутів, нашого суспільства. Вдячний за розуміння", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він також назвав надихаючою зустріч із главою Світового банку. Темами зустрічі, зокрема, стали підтримка української енергетики, доступ людей, компаній, державних інституцій до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості та будувати нові.

"Дякую Світовому банку і особисто голові банку за готовність працювати з цим", - заявив президент.