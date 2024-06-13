Зеленський: лідер Китаю пообіцяв мені, що не буде продавати зброю Росії

Президент Китаю Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не продаватиме "жодного" озброєння РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все, у мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Це по-перше. Подивимося. Якщо він чесна людина, він не буде цього робити, тому що він дав мені слово", - сказав Зеленський на спільній із президентом США Джо Байденом пресконференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

Також за словами Зеленського, Україна може знайти можливість для діалогу з Китаєм, якщо поділятиме спільні погляди на можливу альтернативну китайську формулу миру.

"...Ви прекрасно знаєте в деталях про наш мирний план, він відкритий для всіх, він спирається на хартію ООН. І ви знаєте, що він спирається на такі принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо в Китаю є альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні погляди на це, глобально з усім світом, якщо вони поділяють цей шлях до миру, тоді ми зможемо знайти можливість для діалогу", - зазначив Зеленський.