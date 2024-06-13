Наша безпекова угода зі США - міст до членства України в НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав підписання угоди про безпекову співпрацю зі Сполученими Штатами Америки історичною і заявив, що вона є безпосереднім мостом до членства України в НАТО.

"Ми підписали найсильнішу угоду між Україною та Америкою за весь час нашої незалежності. Це угода про безпеку, а отже - про захист життя людей... Це угода про кроки для забезпечення сталого миру, а отже, це на користь усім у світі, тому що російська війна проти України - це справді глобальна загроза", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом США Джозефом Байденом за підсумками підписання угоди в Італії на полях саміту G-7.

Так, за словами Зеленського, угода містить дуже детальну юридично зобов'язуючу (для США щодо України - ІФ-У) частину. "І це означає надійність підтримки Америкою нашої незалежності", - сказав він.

Також, зазначив президент, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів ґрунтуються на сталості рівня безпеки та оборонної підтримки України, і не тільки на час цієї війни, а й на час миру після війни. "А мир ми обов'язково забезпечимо", - заявив він.

Крім того, документ, підписаний зі США, чітко констатує, що американська підтримка українських зусиль спрямована на перемогу України у війні, наголосив глава держави.

"Угода містить хороші позиції щодо зброї для нашого захисту. Дуже конкретно про системи "Петріот", дуже конкретно про постачання Україні ескадрилій винищувачів - саме так, у множині: ескадрилій, - включно з, але не обмежуючись F-16. Ми довго працювали заради цього", - наголосив Зеленський, додавши, що є пункти і про постачання Україні необхідної зброї, спільне виробництво і зміцнення оборонно-промислових комплексів обох країн, а також використання розвідувальної інформації.

Це, за словами Зеленського, те, що дасть не тільки безпеку, а й нові хороші робочі місця для українців та американців.

Крім того, президент України наголосив на важливості того, що угода зі США містить і питання справедливої відповідальності Росії за її війну та спроби знищити українців.

"Угода також стосується справедливої відповідальності Росії за війну та її спроби знищити українців. Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані заради захисту і відновлення України. І також в угоді є щодо санкцій та експортного контролю, які дозволять Росії відчути біль за те, що вона робить проти свободи народів", - заявив він.

Зеленський подякував Байдену за лідерство, а також українській та американській командам, які працювали над змістом документа.

Також глава Української держави подякував США і за те, що "філософія нашої безпекової угоди фактично є філософією Альянсу, і саме тому питання про НАТО є наскрізним і висвітленим у тексті угоди. Вказано, що Америка підтримує майбутнє членство України в НАТО, і визнає, що наша безпекова угода є мостом до членства України в НАТО. Це дуже важливо для всіх українців і для всіх європейців - знати, що в Європі не буде дефіциту безпеки, який спокушає агресора до війни та робить майбутнє невизначеним".