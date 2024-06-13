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22:13 13.06.2024

Україна підписала з Данією меморандум стосовно закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників, скоро буде перший контракт - Умєров

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Україна підписала з Данією меморандум стосовно закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників, скоро буде перший контракт - Умєров

Україна підписала з Данією меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників, сторони вже "на фінальній стадії" і незабаром буде перший контракт, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Можна сказати, що сьогодні відбулися оборонні інвестиції. Ми вже почали залучати ці інвестиції від партнерів. Закликав країни фінансувати виробництво саме в Україні. У нас є можливості, потрібна була підтримка і партнерство з боку партнерів. У цьому питанні маємо результат. Підписали сьогодні з Данією меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників", - сказав Умєров на брифінгу в Брюсселі, говорячи про результати 23-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Міністр додав, що "ми вже на фінальній стадії", і зовсім скоро буде перший підписаний контракт.

"Юридичні узгодження з данською стороною вже зроблено", - зазначив Умєров.

Окремо він наголосив, що на засіданні "Рамштайн" у четвер привітали нового учасника з Латинської Америки - Аргентину.

"Це, здається, перша країна з Латинської Америки, яка приєдналася до групи "Рамштайн". Ми постійно працюємо над залученням країн Глобального півдня на різних форматах і треках із різних питань", - зазначив міністр оборони.

 

 

Теги: #меморандум #данія #рамштайн

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