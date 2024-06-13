Унаслідок ударів ворожих FPV-дронів по Куп'янську поранено мирного жителя

Правоохоронці задокументували наслідки ударів FPV-дронів, завданих ЗС РФ по Куп'янську (Харківська область) з різницею в 10 хвилин.

"Орієнтовно о 16:40 у м. Куп'янськ зафіксовано влучання в дорожнє покриття ворожого FPV-дрона. Вибухом пошкоджено рейсовий автобус "Куп'янськ-Харків". Без постраждалих. Уже о 16:50 у місті вибухнув ще один FPV-дрон, що влучив у землю. Отримав поранення 60-річний перехожий", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.