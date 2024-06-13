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21:05 13.06.2024

Міністр оборони Литви оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайн-23"

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Міністр оборони Литви оголосив про новий пакет допомоги Україні на "Рамштайн-23"

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас на засіданні Контактної групи оборони України (формат "Рамштайн"), що відбувалося на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

"Сьогодні на зустрічі Рамштайн Лаурінас Кащюнас оголосив про наш новий пакет допомоги Україні. Литва відправить бронемашини M113, боєприпаси калібру 5,56 мм, системи протидії дронам, розвідувальні дрони, генератори, польові ліжка, шини для вантажівок. Солідарність у дії", - повідомляє Міноборони в соцмережі Х.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, передані Литвою бронетранспортери М113 призначені для розмінування - це внесок Литви на підтримку Коаліції з розмінування, спільно очолюваної Ісландією.

Також Литва виділила 16 мільйонів євро в очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України на закупівлю засобів ППО.

Кащюнас також узяв участь у засіданні Ради НАТО-Україна, де обговорювали цілі саміту у Вашингтоні. За словами міністра, збільшення фінансової підтримки, навчання українських військових в Україні є пріоритетними темами майбутньої зустрічі у Вашингтоні.

 

Теги: #допомога #литва

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