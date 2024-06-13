Міністри оборони країн НАТО погодили дорожню карту інноваційного співробітництва Альянсу з Україною

Міністри оборони країн-членів НАТО схвалили першу в історію Дорожню карту інноваційного співробітництва НАТО-Україна, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми схвалили першу в історії Дорожню карту інноваційного співробітництва НАТО-Україна. Союзники готуються схвалити створення Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) у Польщі", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Він зазначив, що сьогодні відбулася Рада НАТО-Україна, де міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про останні події на полі бою і про найбільш нагальні потреби українських сил.

"Затримки з нашою підтримкою мали серйозні наслідки, і ми не повинні допустити, щоб це повторилося. Доброю новиною є те, що союзники активізуються. Але Україні потрібна передбачувана підтримка в довгостроковій перспективі. Я очікую, що завтра міністри узгодять план допомоги НАТО в сфері безпеки та навчання для України, що стане ключовим результатом саміту НАТО", - наголосив генсек.

У п'ятницю міністри обговорять нове оборонно-промислове зобов'язання щодо нарощування військового виробництва і зміцнення довгострокового співробітництва, додав Столтенберг.

Він зазначив, що це остання зустріч міністрів перед Вашингтонським самітом у липні, "тому нам ще багато чого належить зробити".

Як повідомлялося, у лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна-НАТО було ухвалено рішення про запуск JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) - Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти.

У Міноборони розповіли, що завданнями Спільного центру аналізу, підготовки та освіти JATEC країн НАТО та України будуть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.

У червні помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних технологій і кібербезпеки Девід ван Веел (David van Weel) повідомив, що Україна і НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, підпишуть першу в історії угоду про співпрацю у сфері інновацій.