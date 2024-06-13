Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі зросла до 77, на курахівському напрямку знешкоджено 71 окупанта

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту російсько-української війни від початку поточної доби зросла до 77, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Найскладніша ситуація на покровському та курахівському напрямках. "На покровському напрямку окупанти не збавляють темпів наступу. Від початку доби ворог 30 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 24 штурмові дії агресора успіху не мали, ще шість атак - тривають. Упродовж дня 16 бойових зіткнень відбулося на курахівському напрямку. Наші захисники успішно відбили 15 атакувальних дій ворога. Ще один бій триває", - йдеться у зведенні.

За попередньою інформацією, втрати ворога на курахівському напрямку в четвер становили 71 особу, два танки та 11 бойових броньованих машин.

На харківському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще два бойові зіткнення тривають. На куп'янському напрямку відбито три спроби ворога просунутися біля Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового, ще один бій триває.

На лиманському напрямку всі шість штурмових спроб противника успіху не мали. На краматорському напрямку від початку доби російські війська вісім разів намагалися вклинитися в українську оборону, шість атак відбито, ще два бойові зіткнення тривають. На придніпровському напрямку з опівночі п'ять атак ворога в районі Кринків, ситуація контрольована.

Станом на 16:00 повідомлялося про 71 бойове зіткнення з початку доби, з них 26 на покровському і 16 на курахівському напрямках.