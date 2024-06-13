В Афінах через спеку закрили для відвідувань акрополь

У столиці Греції другий день не пускають відвідувачів в Афінський акрополь через спеку, повідомили в четвер європейські ЗМІ.

Крім цього популярного туристичного об'єкта, в Афінах закрито й інші археологічні місця, розташовані на відкритому повітрі.

Крім того, місцева влада оголосила підвищений рівень небезпеки через ризик лісових пожеж.

У четвер температура повітря в багатьох центральних і південних районах Греції, зокрема в Афінах, піднімалася вище 40 градусів за Цельсієм.

В Афінах тимчасово закрито школи. Очікується, що вони відновлять роботу в п'ятницю.