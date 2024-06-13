Події

16:29 13.06.2024

Окупанти обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області, відомо про двох постраждалих дітей - ОВА

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Російські окупанти обстріляли м. Новомосковськ Дніпропетровської області, відомо про двох постраждалих дівчаток 3 і 12 років, одна з них перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Новомосковськ. На зараз відомо про двох постраждалих дітей. У 3-річної малої вибухова травма, садна та подряпини. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї дівчинки, 12 років, гостра реакція на стрес. Оговтуватися буде вдома", - написав Лисак у телеграм-каналі в четвер.

Також унаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Пошкоджено дев’ять житлових будинків.

Деталі наслідків обстрілу уточнюють.

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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