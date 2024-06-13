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14:28 13.06.2024

Надаючи Україні три системи Patriot, Німеччина передає чверть своїх можливостей - Пісторіус

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Надаючи Україні три системи Patriot, Німеччина передає чверть своїх можливостей - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус знову закликав своїх колег по НАТО підтримати Україну системами протиповітряної оборони, зазначивши, що ФРН передає українцям чверть своїх можливостей Patriot.

"Ми вже поставили три системи Patriot. Це означає чверть наших можливостей. Тому немає можливості надати ще більше, ніж ці три системи. Інші партнери, ймовірно, можуть також надати системи", - сказав він перед зустріччю міністрів оборони країн - членів НАТО в Брюсселі, де також відбувається 23-тє засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Пісторіус зазначив, що в м. Заніц нині навчають українських військових використовувати систему Patriot, після чого її відправлять в Україну.

"Навчання скоро завершиться, і тоді ми відправимо нашу третю систему Patriot в Україну. Таким чином, Німеччина надає Україні загалом три системи", - сказав він.

Міністр оборони наголосив, що "важлива кожна ракета, кожна система важлива, і тому ми маємо робити більше".

Пісторіус також нагадав, що Німеччина виступила з ініціативою Immediate Action on Air Defence (IAAD) щодо організації подальшої підтримки протиповітряної оборони України.

"Це приносить успіх. Але є ще можливості для вдосконалення, особливо коли йдеться про реальні системи. Ми зібрали багато грошей, а потім ракет. У цьому контексті, наприклад, спільно з Данією, Нідерландами та Норвегією нам вдалося організувати велику кількість додаткових ракет Patriot. Багато з них уже на місці", - додав він.

За словами міністра, найближчими днями і тижнями будуть ще.

Відповідаючи на запитання про далекобійні ракети Taurus, Пісторіус сказав, що "наразі все сказано" про Taurus.

Теги: #patriot #німеччина

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