Зеленський анонсував укладення безпекових угод зі США та Японією на полях саміту G7 в Італії

Фото: https://www.president.gov.ua

У четвер, 13 червня, в Італії розпочався саміт "Великої сімки", більша частина якого буде присвячена Україні, її оборонній та економічній стійкості. Президент України Володимир Зеленський у межах саміту проведе низку двосторонніх зустрічей й укладе угоди про безпеку зі США та Японією.

"Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, він візьме участь у засіданні "Групи семи" і проведе серію двосторонніх зустрічей: із главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністрами Канади і Великої Британії Джастіном Трюдо і Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Головними темами, зазначив президент, стануть розбудова коаліції винищувачів, прискорення навчання пілотів, прискорене постачання літаків, розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів і нарощування далекобійних спроможностей, а також утвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розбудови нашого ОПК, спільного виробництва зброї.

"Рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - додав він.