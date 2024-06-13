Події

12:09 13.06.2024

Зеленський анонсував укладення безпекових угод зі США та Японією на полях саміту G7 в Італії

2 хв читати
Зеленський анонсував укладення безпекових угод зі США та Японією на полях саміту G7 в Італії
Фото: https://www.president.gov.ua

У четвер, 13 червня, в Італії розпочався саміт "Великої сімки", більша частина якого буде присвячена Україні, її оборонній та економічній стійкості. Президент України Володимир Зеленський у межах саміту проведе низку двосторонніх зустрічей й укладе угоди про безпеку зі США та Японією.

"Під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишемо двосторонні безпекові угоди. Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, він візьме участь у засіданні "Групи семи" і проведе серію двосторонніх зустрічей: із главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем'єр-міністрами Канади і Великої Британії Джастіном Трюдо і Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Головними темами, зазначив президент, стануть розбудова коаліції винищувачів, прискорення навчання пілотів, прискорене постачання літаків, розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів і нарощування далекобійних спроможностей, а також утвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розбудови нашого ОПК, спільного виробництва зброї.

"Рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - додав він.

Теги: #зеленський #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 13.06.2024
Байден і Зеленський підпишуть 10-річну безпекову угоду США та України на саміті G7 - Салліван

Байден і Зеленський підпишуть 10-річну безпекову угоду США та України на саміті G7 - Салліван

09:14 13.06.2024
Саміт G7 стартує в Італії

Саміт G7 стартує в Італії

07:37 13.06.2024
G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

20:27 12.06.2024
Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

Зеленський у Саудівській Аравії зустрівся з прем'єром: Обговорили двосторонні відносини

17:20 11.06.2024
Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

16:51 11.06.2024
Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

16:44 11.06.2024
Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС - Зеленський про вибори до Європарламенту

Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС - Зеленський про вибори до Європарламенту

16:40 11.06.2024
Зеленський - партнерам: Настав час дати нам усю необхідну зброю, щоб ми могли викинути росіян. Цей момент настав

Зеленський - партнерам: Настав час дати нам усю необхідну зброю, щоб ми могли викинути росіян. Цей момент настав

16:38 11.06.2024
Тільки Україна може вирішити, коли настане час для участі РФ у мирних переговорах - Шольц про Саміт миру

Тільки Україна може вирішити, коли настане час для участі РФ у мирних переговорах - Шольц про Саміт миру

13:09 11.06.2024
Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини

Коаліція "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад $98 млрд на військову допомогу Україні - глава Пентагону

Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"

Більшість українців вважає, що метою РФ у війні є знищення української нації, - опитування КМІС

G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

ОСТАННЄ

Кабмін України виділив додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми Харківщини

Коаліція "Рамштайн" зобов'язалася виділити понад $98 млрд на військову допомогу Україні - глава Пентагону

З моменту виділення США Україні підтримки на $61 млрд передано тисячі снарядів й обладнання для оборони Харківщини - Остін

Дворічна дитина потонула в басейні на Харківщині

Київ збільшить підтримку Сил оборони ще на 1 млрд грн - Кличко

У п'ятницю в більшості областей України пройдуть дощі, можливі грози, вдень 18-23°, на південному сході до 30°

Аргентина стала новим членом Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"

Канада відправить Україні 2300 ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування

Український Червоний Хрест, Львівська міськрада та уряд Литви відновлять реабілітаційний центр у Брюховичах

На лінії фронту відбулося 37 бойових зіткнень, окупанти завдали 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА