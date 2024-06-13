Волонтери Українського Червоного Хреста одними з перших прибувають до місць ліквідацій наслідків ракетних атак для допомоги постраждалим

Волонтери Українського Червоного Хреста одними з перших прибувають до місць ліквідацій наслідків російських ракетних атак.

Як повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в четвер, на місці ліквідації наслідків ракетної атаки напередодні в Кривому Розі загін швидкого реагування Криворізької організації Українського Червоного Хреста надавав першу долікарську допомогу потерпілим і першу психологічну допомогу. Волонтери також надавали воду та гуманітарну допомогу постраждалим.

Волонтери загону швидкого реагування в Київській області та Національного комітету Українського Червоного Хреста працюють і на місці ліквідації пожежі на промисловому підприємстві області внаслідок російського ракетного обстрілу в середу вранці. Волонтери розгорнули пункт допомоги, де рятувальники, які ліквідовують пожежу, можуть за потреби отримати першу допомогу та відпочити, а також випити чаю та перекусити.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу в середу 9 загиблих, 32 поранених, з яких 5 дітей. До лікарень міста шпиталізовано 13 поранених, з них 5 у важкому стані, 1 - у вкрай важкому стані. 14 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 07:00 13 червня "триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві" в Київській області. На місці працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні поїзди.

Джерела:

https://www.facebook.com/share/p/Lnqep9rnUxwUWnw6/?

https://www.facebook.com/share/p/DqGtZ45ErLFG1Bpq/?

https://t.me/dsns_telegram/29157