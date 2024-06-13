На створення в Києві центру протезування залучили EUR500 тис. - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про залучення на створення центру протезування в столиці EUR500 тис. протягом одного благодійного вечора зі збору коштів у Берліні.

"Для нашого центру протезування, який створюємо в Києві за допомогою Берліна, залучили вчора загалом EUR500 тис.", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, майже EUR305 тис. становили пожертвування грошима. "Плюс німецький бізнес надасть, зокрема, обладнання в майстерню з протезування для п’ятьох додаткових співробітників", - додав він.

Кличко подякував німецьким благодійникам, а також організації Life bridge Ukraine та її очільниці Джанін фон Вольферсдорф, яка спільно з Асоціацією берлінських торговців і промисловців організувала благодійний вечір зі збору коштів на центр протезування.

"І дякую меру міста-побратима Києва - Берліна - Каю Вегнеру, разом з яким ми переконували берлінських бізнесменів у важливості спільного проєкту зі створення в Києві центру протезування", - сказав Кличко.