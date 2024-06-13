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10:09 13.06.2024

ISW: Захід російських військових кораблів до порту Гавани свідчить про прагнення РФ примусити Захід до самостримування

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ISW: Захід російських військових кораблів до порту Гавани свідчить про прагнення РФ примусити Захід до самостримування

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що захід російських військових кораблів до порту Гавани 12 червня свідчить про прагнення РФ чинити тиск на американський істеблішмент шляхом відновлення історичної пам'яті у зв'язку з Карибською кризою.

"Захід Росії до порту Гавани, найімовірніше, є частиною більш масштабних зусиль Росії з відновлення історичної пам'яті про кубинську ракетну кризу з метою заохочення самостримування США", - йдеться в повідомленні ISW.

Зазначається, що кораблі ВМФ Північного флоту Росії прибули до гавані Гавани на Кубі 12 червня для запланованого п'ятиденного заходу до порту. Серед них атомний підводний човен із крилатими ракетами "Казань".

"Присутність атомного підводного човна "Казань" так близько до територіальних вод США в порту, що зберігає в собі важку історичну пам'ять для США, найімовірніше, спеціально призначена для того, щоб посіяти страх у США і на Заході, щоб примусити до самостримування і послабити опір Заходу Росії. Водночас і американські, і кубинські офіційні особи наголосили, що цей захід до порту не становить реальної загрози для США", - зазначено в повідомленні Інституту вивчення війни.

Теги: #isw #зведення

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