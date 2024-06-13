Події

08:36 13.06.2024

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область

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Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область
Фото: Фб Прокудіна

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарську споруду, ангарне приміщення і сільгосптехніку.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, додав глава ОВА.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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