Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область

Фото: Фб Прокудіна

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та місто Херсон", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарську споруду, ангарне приміщення і сільгосптехніку.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, додав глава ОВА.