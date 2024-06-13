Ворог за добу 404 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 404 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 10 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Так, ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю. Ще 155 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Також 13 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе, а 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.