Інтерфакс-Україна

Події

19:54 13.03.2025

Сибіга провів зустріч з міністром торгівлі та міністром сільського і лісового господарства Туреччини

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром сільського та лісового господарства Ібрагімом Юмакли, які перебувають з візитом в Києві для участі у першому засіданні українсько-турецької робочої групи з відбудови.

"Плідна зустріч з турецькими колегами Омером Болатом і Ібрагімом Юмакли. Спираючись на діалог між нашими лідерами, ми зосередилися на розвитку торгівлі, інвестиціях, спільних проектах і розширенні ролі Туреччини у відновленні України. Я дякую Туреччині за тверду підтримку", - написав Сибіга у соцмережі Х.

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Як повідомляє пресслужба МЗС, Сибіга окремо відзначив важливу роль Туреччини для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні, а також стабільної безпекової ситуації в регіоні.

Глава МЗС підкреслив готовність Української держави поглиблювати співпрацю з Туреччиною у забезпеченні постачання продовольства з України, зокрема для зміцнення продовольчої безпеки Сирії в рамках програми “Food from Ukraine”.

На початку 2024 року, за результатами роботи з розширення залучення Турецької Республіки до проєктів з відновлення України, була заснована українсько-турецька робоча група з відбудови (Task Force). Під час переговорів президентів України та Туреччини було досягнуто домовленості щодо проведення візиту в Україну турецької частини Групи на чолі з міністром торгівлі Турецької Республіки О.Болатом. 13 березня в Києві відбулося перше засідання робочої групи за співголовування міністра торгівлі Турецької Республіки О.Болата і міністра розвитку громад та територій України О.Кулеби.

 

Теги: #міністри #туреччина #сибіга

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