Інтерфакс-Україна

Події

19:21 13.03.2025

Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп

1 хв читати
Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп

Україна та США обговорили багато деталей проєкту мирної угоди між Україною та РФ, і тепер справа за РФ, чи приставати до неї, заявив президент США Дональд Трамп.

"Тож багато деталей остаточної угоди фактично обговорено. Тепер ми побачимо, чи є там Росія, і якщо її немає, це буде дуже невтішний момент для світу", - сказав Трамп на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Маром Рютте в четвер.

Він повідомив, що буде обговорювати з Рютте те, що відбувається щодо України та РФ.

"На даний момент у нас є люди, які говорять в Росії. У нас є представники, Стів Віткофф та інші, і вони ведуть дуже серйозні дискусії. Як ви знаєте, Україна погодилася, з урахуванням цього, що сьогодні відбувається, на повне припинення вогню, і ми сподіваємося, що Росія зробить те саме", - сказав президент США.

Він відзначив, що на війні гинуть тисячі людей і "ми хочемо, щоб це припинилося".

Теги: #сша #мир #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 13.03.2025
Українські нардепи та економісти відзначають контроверсійність вимог Путіна усунути причини війни і закликають донатити на ЗСУ

Українські нардепи та економісти відзначають контроверсійність вимог Путіна усунути причини війни і закликають донатити на ЗСУ

19:55 13.03.2025
Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

19:31 13.03.2025
США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО

США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО

19:19 13.03.2025
Під час зустрічі у Джидді з боку США не було жодного тиску, трек двосторонніх відносин повернуто у дипломатичне русло - джерело

Під час зустрічі у Джидді з боку США не було жодного тиску, трек двосторонніх відносин повернуто у дипломатичне русло - джерело

15:01 13.03.2025
США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі, - Трамп

США запровадять мита у 200% на алкоголь із країн ЄС, якщо Євросоюз не скасує мита на віскі, - Трамп

13:37 13.03.2025
Рютте зустрінеться з Трампом у Білому домі

Рютте зустрінеться з Трампом у Білому домі

09:44 13.03.2025
Дуда закликав США перемістити ядерну зброю на польську територію як стримувальний фактор проти російської агресії

Дуда закликав США перемістити ядерну зброю на польську територію як стримувальний фактор проти російської агресії

07:42 13.03.2025
Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 81 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 81 од. автотехніки - Генштаб

22:09 12.03.2025
У США підтвердили повне відновлення поставок зброї в Україну - ЗМІ

У США підтвердили повне відновлення поставок зброї в Україну - ЗМІ

21:03 12.03.2025
Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з "російським колегою"

Радник з нацбезпеки Волц мав розмову з "російським колегою"

ВАЖЛИВЕ

Україна проінформувала ключових європейських партнерів про результати перемовин у Джидді – Жовква

Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

У Курській області з початку доби було 9 боєзіткнень, ворог завдав 18 авіаударів – Генштаб

ОСТАННЄ

Чехія готова профінансувати оновлення двох лікарень на Дніпропетровщині – очільник ОВА

У Покровську дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток

Україна проінформувала ключових європейських партнерів про результати перемовин у Джидді – Жовква

Очільник КМВА ініціює розробку міської програми підтримки оборонної промисловості

Сибіга провів зустріч з міністром торгівлі та міністром сільського і лісового господарства Туреччини

Заступник очільника Офісу президента провів ряд зустрічей з польськими високопосадовцями, обговорювали співпрацю Києва та Варшави

Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання за кордоном

Зеленський підписав закон щодо надання реабілітаційних послуг військовим у спецзакладах освіти

Сьогодні на столі є різні варіанти гарантій безпеки для України, найбільш сильним є членство в НАТО – Єрмак

Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА