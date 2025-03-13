Під час зустрічі у Джидді з боку США не було жодного тиску, трек двосторонніх відносин повернуто у дипломатичне русло - джерело

Під час зустрічі української та американської делегацій у Джидді (Саудівська Аравія) з боку США не було жодного тиску, трек двосторонніх відносин повернуто у «дипломатичне, правильне русло», повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За інформацією джерела, під час зустрічі з боку США «був максимальний конструктив і позитив».

«Жодного тиску», - запевнив співрозмовник.

«Одним з висновків проведених нами розмов є те, що ми повернули наш трек двосторонніх відносин із США у дипломатичне, правильне русло», - наголосило джерело, додавши, що трек, ймовірно, «буде більш прагматичним», з перспективою інтенсифікації двостороннього діалогу на всіх рівнях, включно з найвищим.

За словами співрозмовника, вже за годину після зустрічі американська зброя пішла в Україну.