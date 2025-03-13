Інтерфакс-Україна

Події

18:55 13.03.2025

Стратегія РФ буде cпрямована на звинувачення України в їхніх же порушеннях – ЦПД щодо заяви Путіна про перемир’я

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Стратегія РФ буде cпрямована на звинувачення України в їхніх же порушеннях – ЦПД щодо заяви Путіна про перемир’я

Реакція РФ на пропозицію перемир’я є типовою і в подальшому варто очікувати порушень перемир’я з російського боку та звинувачень української стороні в цьому, як це робилося раніше, сказав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Типова поведінка росії в міжнародній політиці: ми готові припинити вогонь, але є нюанси. Важливо розуміти: інформаційна стратегія росії буде спрямована в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги і зробити все так само, як було під час Мінська", - написав Коваленко в телеграм у четвер ввечері.

За його словами, це "є і буде" тактикою РФ - "брехати і звинувачувати".

Як повідомлялося, Володимир Путін висловився на підтримку 30-денного перемир'я з Україною, але заявив, що в такому разі постануть питання, пов'язані з ситуацією на різних ділянках бойового зіткнення. "Ми за, але є нюанси", - сказав він у четвер.

Путін стверджує, що російські війська "наступають практично на всіх ділянках бойового зіткнення" і заявив про необхідність "контролю та верифікації" того, що відбуватиметься в Україні під час перемир'я.

Теги: #путін #перемиря #цпд

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