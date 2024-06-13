Події

07:16 13.06.2024

Майже 200 одиниць особового складу втратив ворог на покровському напрямку

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Майже 200 одиниць особового складу втратив ворог на покровському напрямку
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Станом на 22:00 на фронті відбулося 108 бойових зіткнень із російськими окупантами, найбільш напруженою обстановка залишається на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень. Спроби ворога наблизитися до українських позицій поблизу Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Окупанти проводили активні наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М'ясожарівки. Дев'ять атак завершилися для противника невдало, тривають бої неподалік Петропавлівки, Піщаного та М'ясожарівки. Ситуація контрольована.

За попередньою інформацією, ворог втратив на куп'янському напрямку 31 особу загиблими і пораненими та два автомобілі.

На лиманському напрямку агресор десять разів атакував українські позиції біля Дружелюбівки, Тернів, Невського та Серебрянського лісу. Дев'ять атак успішно відбито ЗСУ. Триває бій поблизу Дружелюбівки.

Напружена ситуація на сіверському напрямку. Ворог 14 разів штурмовими діями намагався витіснити українських захисників із оборонних позицій. Поблизу Спірного та Роздолівки тривають бої. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів углиб території України.

На краматорському напрямку зазнали невдачі 10 спроб російських окупаційних військ просунутися поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Ситуація під контролем захисників України.

Найгарячішою залишається обстановка на покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитися в бойові порядки ЗСУ в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Новопокровське та Новоселівка Перша. Ситуація загострена, бойові зіткнення тривають.

"Російські окупанти зазнають втрат. За попередньою інформацією, за день агресор втратив понад 180 осіб загиблими та пораненими. Наші захисники знищили три гармати та п'ять автомобілів. Крім того, пошкоджень зазнали один танк, три гармати й автомобіль противника", - ідеться у зведенні.

На курахівському напрямку кількість атак ворога за середу збільшилася до 11. Російські загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій поблизу Нетайлового, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Напруженою залишається ситуація неподалік Красногорівки, де окупанти проявляють найбільшу активність.

На времівському напрямку п'ять штурмових дій противника поблизу Водяного та Урожайного успіху не мали.

На оріхівському та придніпровському напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін. Загалом від початку доби ворог намагався п'ять разів вибити Сили української оборони із займаних позицій у районах Малої Токмачки та Кринків. Втрат позицій і територій не допущено.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.

Підрозділи української авіації та ракетних військ і артилерії від початку цієї доби завдали ураження трьом засобам ППО противника, артилерійській системі та району зосередження особового складу і військової техніки.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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