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21:08 12.06.2024

Генштаб ЗСУ: Найгарячіше на покровському напрямку, там наразі тривають 12 боїв

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Генштаб ЗСУ: Найгарячіше на покровському напрямку, там наразі тривають 12 боїв

Станом на 19:00 загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту зросла до 89 з початку доби, ворог активізувався на куп'янському напрямку, зберігаючи високу інтенсивність на покровському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, й атакувати на кількох напрямках, найбільш активно - на покровському. Сили оборони тримають рубежі та вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в середу.

Повідомляється, що на харківському напрямку армія РФ безуспішно намагалася просунутися вперед п'ять разів. За попередньою інформацією, протягом середи ворог втратив на цьому напрямку понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п'ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль і шість одиниць спеціальної техніки.

На куп'янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів - за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, п’ять з яких іще тривають. Ворог зазнає втрат.

На північному та краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 людини загиблими та 122 - пораненими. Сили оборони знищили чотири російські бойові броньовані машини, сім автомобілів та одну гармату. Пошкоджено танк, три ББМ, дві одиниці автомобільної техніки та чотири артсистеми.

"Досі найгарячіше на покровському напрямку. Із 31 атаки ворога 12 іще тривають. Бойові зіткнення відбуваються в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що на курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки - це вже сьома за сьогодні спроба ворога поліпшити своє положення.

"На придніпровському напрямку вдруге за сьогодні тривають бої в районі Кринків. Наші захисники тримають зайняті позиції. На решті напрямків ситуація істотних змін не зазнала", - зазначено у зведенні Генштабу.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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