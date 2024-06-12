Макрон відкинув можливість передвиборчих дебатів із Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не бере участі в парламентській виборчій кампанії і не буде з нагоди цих виборів проводити дебати з головою фракції "Національного об'єднання" в розпущених Національних зборах Марін Ле Пен.

За його словами, він був готовий на дебати з нею перед європейськими виборами 9 червня, але вона поставила неприйнятну для нього умову: відставку президента в разі поразки його партії. За таких обставин, як сказав Макрон, він більше не має наміру дискутувати з Ле Пен.

"У цьому контексті ясно, що ні", - наголосив президент у середу на прес-конференції в Парижі, відповідаючи на відповідне запитання.

"Я пропоную їй перечитати Конституцію республіки", - додав Макрон.

Президент, як і напередодні в інтерв'ю Le Figaro Magazine, виключив у разі поразки його партії на парламентських виборах можливість своєї відставки, назвавши таку абсурдною. Макрон зазначив, що президентські вибори "відбулися 2022 року, і це на п'ять років".

Говорячи про свою залученість до кампанії позачергових парламентських виборів, президент запевнив, що не має наміру вести інших виборчих кампаній, окрім двох своїх президентських у 2017 і 2022 роках, проте вважає за потрібне "вказати курс і метод".

Завдання проведення парламентської кампанії він залишає прем'єр-міністру Габріелю Атталю "з відповідальними представниками (правлячої) більшості, які йому допомагають".

Через поразку на виборах до Європейського парламенту 9 червня президентської соціал-ліберальної партії "Відродження", яка відчутно програла націоналістичному "Національному об'єднанню", Макрон оголосив того самого дня про розпуск нижньої палати парламенту - Національних зборів і призначив дострокові законодавчі вибори 30 червня і 7 липня.