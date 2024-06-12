Через негоду в Україні на вечір середи без світла понад 81 тис. абонентів у 360 населених пунктах - Міненерго

Станом на вечір середи в Україні без світла через несприятливі погодні умови опинилися 360 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його релізом, найбільше споживачів без світла в Київській області - там частково знеструмлені 305 населених пунктів (58,8 тис. абонентів). Причина - пошкодження повітряних ліній електропередачі під час злив і грози. Міненерго уточнило, що енергетики виконують ремонтні роботи, триває поступове підключення споживачів.

У Чернігівській області без світла залишаються 17,1 тис. абонентів у 36 населених пунктах, у Сумській - 2,7 тис. абонентів у 15 населених пунктах. Також у Дніпропетровській області через негоду і технологічні причини відсутня напруга майже у 1,5 тис. абонентів, а 910 сімей чекають на відновлення електропостачання в Житомирській області, додало Міненерго.

Водночас енергетики під'єднали до мережі всіх споживачів (близько 10 тис.), знеструмлених на ранок в Хмельницькій і Черкаській областях.

Як повідомлялося, на ранок середи негода залишила без світла майже 240 населених пунктів у шести областях і споживачів у Києві.