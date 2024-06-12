Події

19:23 12.06.2024

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до дев’яти, поранені 29 людей, серед них п'ятеро дітей

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Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до дев’яти, поранені 29 людей, серед них п'ятеро дітей

Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Кривому Рогу зросла до дев’яти, поранені 29 людей, серед них п'ятеро дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до дев’яти. Поранені 29 осіб, серед них п’ятеро - діти", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про вісьмох загиблих і щонайменше 21 постраждалого.

 

Теги: #кривий_ріг #жертви #атака

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