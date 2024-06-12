Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 6 людей загинули, 11 поранено - Зеленський

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, унаслідок цього шестеро людей загинули, ще 11 дістали поранень, на місці атаки працюють усі необхідні служби, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і шестеро загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Президент наголосив, що сучасні системи ППО здатні "забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій". "І ми максимально потребуємо їх", - додав Зеленський.

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