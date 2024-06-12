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16:35 12.06.2024

Стефанчук попросив голову Нацради Швейцарії сприяти проходженню в парламенті рішення про виділення Україні понад 5 млрд євро

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Стефанчук попросив голову Нацради Швейцарії сприяти проходженню в парламенті рішення про виділення Україні понад 5 млрд євро

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із президентом Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером.

"У Швейцарії провів зустріч із президентом Національної ради Федеральних зборів Еріком Нуссбаумером... висловив прохання щодо здійснення Федеральними зборами відповідних парламентських процедур, у звʼязку з ухваленим урядом рішенням про виділення Україні загалом пʼяти мільярдів швейцарських франків (понад 5,1 млрд євро за курсом НБУ - ІФ-У) для цілей відбудови", - написав Стефанчук у фейсбуці в середу.

Він висловив подяку колезі за готовність сприяти проходженню в парламенті урядових рішень на користь України.

Теги: #стефанчук #швейцарія

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