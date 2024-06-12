На полях Конференції з відновлення України планують укласти 25 угод на EUR100 млн - заступник глави ОП

Під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) 2024 року планується укладення українськими регіонами різних рівнів 25 угод, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"Важливо, що на полях конференції громади та області планують підписати 25 угод на майже 100 млн євро. Проєкти стосуються надання енергетичного обладнання, відновлення критичної інфраструктури, реалізації проєктів з енергоефективності та гуманітарної політики, розбудови соціальної інфраструктури", - написав Кулеба в телеграмі у середу.

За словами заступника глави Офісу президента, він закликав учасників регіонального виміру конференції зосередитися на проєктах, які допоможуть пройти Україні майбутній опалювальний сезон.

"Росія ракетними і дроновими атаками зруйнувала половину енергетичної генерації України... Саме тому закликав міжнародну спільноту долучитися до відновлення енергосистеми – нам потрібно зробити все можливе, щоб зберегти наявну генерацію та відновити втрачене... Російський терор не повинен досягати своїх цілей", - зазначив Кулеба.