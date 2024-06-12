Події

12:23 12.06.2024

У Харкові затримали й узяли під варту охоронницю, яка коригувала ворожі обстріли - прокуратура

1 хв читати
У Харкові затримали й узяли під варту охоронницю, яка коригувала ворожі обстріли - прокуратура

Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області затримали 55-річну мешканку Харкова, яка коригувала ворожі обстріли міста, і повідомили їй про підозру в державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в середу.

За даними слідства, маючи антиукраїнські погляди, жінка, яка працювала охоронницею, підписалася на телеграм-канал, який адмініструють представники російських спецслужб, і передавала дані про розташування особового складу та озброєння українських захисників. Крім того, вона передавала інформацію про наслідки повітряних атак на Харків. Ці дані в подальшому російські військові використовували для планування нових ударів по місту.

У коментарях підозрювана виправдовувала російську агресію, мріяла, що Харків "буде визволено до 2025 року", скаржилася, що "СВО не виходить через зрадників" і висловлювала турботу про російських окупантів.

Правоохоронці вилучили в підозрюваної мобільний телефон з доказами її провини.

Теги: #харків #прокуратура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 11.06.2024
Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

Повідомлення в соцмережах про смерть ексмера Куп'янська, обвинуваченого в держзраді, не вплинуть на судовий розгляд його справи

11:51 11.06.2024
Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

08:21 11.06.2024
Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

20:10 10.06.2024
У Харкові тимчасово відселяють людей, щоб знешкодити ворожий боєприпас, що не розірвався

У Харкові тимчасово відселяють людей, щоб знешкодити ворожий боєприпас, що не розірвався

19:53 10.06.2024
У Харкові з-під завалів витягли ще одного постраждалого, їхня загальна кількість сягнула семи

У Харкові з-під завалів витягли ще одного постраждалого, їхня загальна кількість сягнула семи

19:36 10.06.2024
Харківська міська рада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла

Харківська міська рада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла

18:45 10.06.2024
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести осіб, під завалами будинку на місці удару можуть бути люди

18:25 10.06.2024
Унаслідок вечірніх ворожих авіаударів по Харкову постраждали щонайменше дві людини

Унаслідок вечірніх ворожих авіаударів по Харкову постраждали щонайменше дві людини

18:08 10.06.2024
Окупанти завдали авіаудару по околиці Харкова, виникла пожежа

Окупанти завдали авіаудару по околиці Харкова, виникла пожежа

16:52 10.06.2024
"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ОСТАННЄ

У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка

Глави МЗС України та Азербайджану обговорили подальше двостороннє співробітництво між країнами

На полях Конференції з відновлення України планують укласти 25 угод на EUR100 млн - заступник глави ОП

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

Справу щодо завдання "Укрзалізниці" збитків на понад 206 млн грн скеровано до суду - САП

Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА