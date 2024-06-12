У Харкові затримали й узяли під варту охоронницю, яка коригувала ворожі обстріли - прокуратура

Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області затримали 55-річну мешканку Харкова, яка коригувала ворожі обстріли міста, і повідомили їй про підозру в державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в середу.

За даними слідства, маючи антиукраїнські погляди, жінка, яка працювала охоронницею, підписалася на телеграм-канал, який адмініструють представники російських спецслужб, і передавала дані про розташування особового складу та озброєння українських захисників. Крім того, вона передавала інформацію про наслідки повітряних атак на Харків. Ці дані в подальшому російські військові використовували для планування нових ударів по місту.

У коментарях підозрювана виправдовувала російську агресію, мріяла, що Харків "буде визволено до 2025 року", скаржилася, що "СВО не виходить через зрадників" і висловлювала турботу про російських окупантів.

Правоохоронці вилучили в підозрюваної мобільний телефон з доказами її провини.