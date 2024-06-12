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12:00 12.06.2024

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

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Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що Угорщина не братиме участі в майбутніх рішеннях альянсу щодо України, але і не буде їх блокувати.

"На саміті я очікую, що союзники схвалять лідируючу роль НАТО в координації та наданні допомоги у сфері безпеки та навчанні для України. Я також очікую, що союзники схвалять довгострокове фінансування, щоб надавати військову підтримку. Це надасть передбачуваність і звітність, які потрібні Україні. Прем'єр-міністр Орбан чітко сказав, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і я прийняв цю позицію", - сказав він у середу в Будапешті на спільній із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном пресконференції, що відбулася після завершення двосторонньої зустрічі.

"Я радий, що сьогодні я і прем'єр-міністр схвалили модальність для Угорщини не брати участі у підтримці НАТО для України. Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед", - заявив Столтенберг.

Теги: #угорщина #столтенберг

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