Стефанчук перебуває у Швейцарії з офіційним візитом

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 11-12 червня відвідує з офіційним візитом Швейцарію.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, програма візиту передбачає низку двосторонніх зустрічей Стефанчука в Берні, зокрема з президентом Національної ради Федеральних зборів Еріком Нуссбаумером, із головами партій і фракцій Національної ради.

На зустрічах буде обговорено подальшу підтримку України в умовах російської агресії, а також консолідацію зусиль міжнародного співтовариства задля встановлення стійкого та справедливого миру. Сторони також розглянуть посилення санкційних обмежень проти країни-агресорки - Російської Федерації, запобігання можливого обходу санкцій, розроблення міжнародного механізму для передання заморожених російських активів для відновлення України та питання міжпарламентської співпраці.