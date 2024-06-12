Окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, пошкоджений об'єкт інфраструктури - ОК "Північ"

Об'єкт критичної інфраструктури пошкоджений в селі Шалигиному Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у середу вранці.

"Шалигине – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Загалом за добу під обстріл потрапили два прикордонні села Новгород-Сіверського району Чернігівської області та 16 сіл і селищ у Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах Сумської області. Про інші руйнування і жертви не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, ствольні протитанкові гранатомети, ФПО-дрони та інші безпілотники для скидання боєприпасів. Низку сіл і селищ було обстріляно двічі, Запсілля Сумського району тричі. Загалом за добу зафіксовано 27 обстрілів (92 вибухи) з різних видів озброєння.