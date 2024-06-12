США передадуть Україні ще одну систему Patriot - ЗМІ

Президент США Джозеф Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела серед високопоставлених представників адміністрації та військових.

Рішення було ухвалено у зв'язку з російськими атаками на українські міста, інфраструктуру та електричні мережі.

За словами чиновників, рішення Байдена ухвалили минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленій протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

Нова система Patriot - друга, відправлена США в Україну - буде доставлена з Польщі, де вона захищає ротаційні сили американських військ, що повертатимуться до Сполучених Штатів, повідомили офіційні особи.

За словами представників США, систему може бути розгорнуто на передовій лінії в Україні в найближчі кілька днів, залежно від необхідного їй технічного обслуговування або модифікацій.