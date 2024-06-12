Події

10:18 12.06.2024

США передадуть Україні ще одну систему Patriot - ЗМІ

1 хв читати
США передадуть Україні ще одну систему Patriot - ЗМІ

Президент США Джозеф Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела серед високопоставлених представників адміністрації та військових.

Рішення було ухвалено у зв'язку з російськими атаками на українські міста, інфраструктуру та електричні мережі.

За словами чиновників, рішення Байдена ухвалили минулого тижня після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленій протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

Нова система Patriot - друга, відправлена США в Україну - буде доставлена з Польщі, де вона захищає ротаційні сили американських військ, що повертатимуться до Сполучених Штатів, повідомили офіційні особи.

За словами представників США, систему може бути розгорнуто на передовій лінії в Україні в найближчі кілька днів, залежно від необхідного їй технічного обслуговування або модифікацій.

Теги: #patriot #байден

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 11.06.2024
Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

14:00 09.06.2024
Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

09:35 08.06.2024
Зеленський поділився з Байденом відвертою оцінкою того, що відбувається на фронті - Білий дім

Зеленський поділився з Байденом відвертою оцінкою того, що відбувається на фронті - Білий дім

18:09 07.06.2024
Україна має отримати можливість завдавати ударів по військових цілях на території Росії - розмова Зеленського з Байденом

Україна має отримати можливість завдавати ударів по військових цілях на території Росії - розмова Зеленського з Байденом

14:58 07.06.2024
Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

08:26 05.06.2024
Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським

11:56 28.05.2024
Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

Нідерланди хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі - Міноборони

15:06 23.05.2024
Кулеба - партнерам після атаки РФ по Харкову: 7 систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі

Кулеба - партнерам після атаки РФ по Харкову: 7 систем Patriot - не така вже й висока ціна за довгостроковий мир у Європі

19:49 22.05.2024
Йоганніс про можливу передачу Україні системи Patriot: Якщо Румунія щось віддає, вона має отримати щось інше

Йоганніс про можливу передачу Україні системи Patriot: Якщо Румунія щось віддає, вона має отримати щось інше

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ЗС України за добу ліквідували 980 окупантів

В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

ОСТАННЄ

ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, пошкоджений об'єкт інфраструктури - ОК "Північ"

Дмитро Плетенчук повернувся до виконання обов'язків спікера ВМС ЗС України

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Херсонській області від ворожих обстрілів за добу постраждали 17 населених пунктів, троє людей отримали поранення

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ППО збила 11 шахедів у Дніпропетровській області, поранено трьох людей, серед них 13-річний хлопчик

У Київській області після ворожої атаки одна людина постраждала, виникли пожежі, є пошкодження

Ворог за добу завдав ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА