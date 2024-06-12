У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, пошкоджений об'єкт інфраструктури - ОК "Північ"
У Херсонській області від ворожих обстрілів за добу постраждали 17 населених пунктів, троє людей отримали поранення
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