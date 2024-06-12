Події

07:48 12.06.2024

ППО збила 11 шахедів у Дніпропетровській області, поранено трьох людей, серед них 13-річний хлопчик

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ППО збила 11 шахедів у Дніпропетровській області, поранено трьох людей, серед них 13-річний хлопчик

Українські захисники ліквідували 11 шахедів у Дніпропетровській області, є поранені в Синельниківському районі, повідомив у середу вранці голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі на Дніпропетровщині працювала ППО.

Наші захисники збили 11 ворожих шахедів. По 4 у Новомосковському та Синельниківському районах. І решту - у Дніпровському, Павлоградському та Кам'янському. На жаль, атака окупантів не минула без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика - гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років і жінки 40 років - різані рани. Їм надали медичну допомогу, лікуються амбулаторно", - ідеться в його телеграм-каналі.

Голова ОВА повідомив про пошкодження 9 приватних будинків.

"Увечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю. Застосував артилерію і дрони-камікадзе. Ніхто не постраждав", - написав Лисак.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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