США, Велика Британія та Єврокомісія допоможуть Україні розробити нову рамку підготовки проєктів публічних інвестицій

Уряд України, США, Велика Британія та Європейська комісія у співпраці з членами Багатосторонньої координаційної платформи донорів мають намір розробити нову рамку підготовки проєктів для підтримки управління публічними інвестиціями в Україні, йдеться у спільному комюніке дебютної зустрічі платформи на рівні міністрів 11 червня у Берліні.

"Вона сприятиме посиленню спроможності України в підготовці проєктів у співпраці з Групою Світового банку, Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку", - йдеться в документі, опублікованому на сайті Мінфіну України.

Уточнюється, що керівний комітет Багатосторонньої координаційної платформи донорів продовжить розгляд цього питання на наступному засіданні, зокрема, представить плани щодо механізмів підготовки проєктів.

"Це сприятиме зусиллям із відновлення, реконструкції та модернізації відповідно до зобов'язань України щодо інтеграції в ЄС", - наголошується в комюніке.

Зазначається також, що учасники платформи зустрілися в Берліні з членами нової Business Advisory Council, до складу якої входять очільники великих міжнародних компаній, і розраховують отримати їхні поради щодо того, як Україна та донори можуть поліпшити інвестиційний клімат в Україні, залучити інвестиції приватного сектору та підтримати українські підприємства.

Члени платформи підтримали запуск Україною реформи управління публічними інвестиціями та створення Стратегічної інвестиційної ради, спрямованої на поліпшення планування проєктів, визначення пріоритетів та підготовку єдиного портфеля проєктів для максимізації інвестицій донорів та приватного сектору в Україну з 2025 року.

"У цьому контексті ми зобов'язуємося продовжувати наші зусилля, спрямовані на задоволення коротко-, середньо- і довгострокових потреб транспортної інфраструктури України, зокрема завдяки оголошеному Платформою фінансуванню на 2024 рік у розмірі понад $800 млн. Ми зобов'язуємося дотримуватися принципів ефективності допомоги, постійного відповідального управління, координації донорів, прозорості й підзвітності у проєктах відновлення, зокрема й шляхом посилення цифрових платформ", - ідеться в комюніке.

Захід, що відбувся на полях Конференції з питань відновлення України (URC-2024) у Берліні, зібрав представників урядів 23 країн і 7 міжнародних фінансових організацій. Україну представляли прем'єр Денис Шмигаль (онлайн), співголова платформи від України міністр фінансів Сергій Марченко, а модерував зустріч виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Згідно з комюніке, на сьогодні загальна економічна підтримка учасників платформи Україні перевищує $142,8 млрд, зокрема Україна отримала понад $74 млрд у вигляді бюджетної підтримки за загального обсягу залученої бюджетної допомоги $85 млрд.

Члени платформи підтвердили готовність співпрацювати для фінансування потреб України на 2024 і 2025 роки. Зокрема, очікується, що Україна цього року отримає додаткові $10,9 млрд від ЄС за умови виконання зобов'язань, викладених у Плані України, і $7,8 млрд бюджетної підтримки США.

"Японія зобов'язалася виділити додатково $2 млрд, а Велика Британія - ще $484 млн", - зазначено в документі.

Учасники платформи привітали рішення ЄС спрямувати доходи від знерухомлених російських суверенних активів на користь України і прогрес країн G7 в обговоренні потенційних шляхів спрямування доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів на користь України.

"Пропозиції будуть представлені лідерами G7 напередодні саміту в Апулії, Італія. G7, Нідерланди та Швеція підтверджують, що, згідно з їхніми відповідними правовими системами, суверенні активи росії залишатимуться в юрисдикціях знерухомленими доти, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - йдеться в комюніке.

Наголошується, що учасники платформи зобов'язуються і надалі підтримувати Україну, надаючи значну допомогу для ремонту і стабілізації енергетичної мережі та відновлення виробництва електроенергії, насамперед, для підготовки до наступної зими. У межах Координаційної групи з питань енергетики G7+, її члени зобов'язалися виділити понад $1 млрд додаткового фінансування та іншої допомоги для покриття найбільш нагальних потреб енергетичного сектору після того, як Росія посилила свої атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури України.

Учасники платформи також привітали оприлюднення українським урядом Матриці реформ.

Постійними членами багатосторонньої координаційної платформи донорів є Італія, Канада, Єврокомісія, Франція, Німеччина, Японія, Україна, Велика Британія та США. Тимчасовими членами є Корея, Нідерланди, Норвегія та Швеція.