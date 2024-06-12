ЗС України за добу ліквідували 980 окупантів

Українські військові за добу ліквідували майже 980 осіб особового складу ворога, 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 19 БПЛА, 2 крилаті ракети, 62 одиниці авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 521830 (+980) осіб, танків - 7911 (+9) од, бойових броньованих машин - 15187 (+11) од, артилерійських систем - 13736 (+46) од, РСЗВ - 1099 (+0) од, засоби ППО - 844 (+2) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11042 (+19), крилаті ракети - 2280 (+2), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 18736 (+60) од, спеціальна техніка - 2290 (+2)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюються.