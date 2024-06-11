У центрі Києва стався витік води на проїжджу частину, кілька житлових будинків тимчасово без водопостачання

У Печерському районі Києва, на Бессарабській площі, стався витік води на проїжджу частину, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"За попередньою інформацією фахівців, пошкодження сталося у водопровідному колодязі на магістралі діаметром 200 мм із витоком води на проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-відновлювальна бригада "Київводоканалу" локалізувала витік води. Спеціалісти розпочали розривання, щоб виконати ремонтні роботи на трубопроводі. Тимчасово без водопостачання залишаються житлові будинки та магазин за адресами: Бессарабська площа, 9/1, 9/1А, вул. Басейна, 1/2, Крутий узвіз, 4.

Найближчий бюветний комплекс розташований за адресою: вул. Академіка Богомольця, 7/14.