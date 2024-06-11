Події

19:15 11.06.2024

Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами

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Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович анонсував початок роботи над стратегічними європейськими проєктами.

"Ми відкриваємо процес роботи над переліком проєктів, які мають отримати... статус стратегічних європейських проєктів, які вам потрібно буде довести до кінця, щоб працювати над системою дозволів, фінансуванням цих проєктів", - сказав Марош Шефчович на панелі "Вимір ЄС: Рух назустріч: підготовка України до вступу в ЄС і підготовка ЄС до вступу України" у рамках Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Він зазначив, що після відкриття переговорів про вступ України до ЄС обговорюватимуть різні питання від соціальних до свободи слова. За його словами, Україні належить також зробити великий обсяг роботи з впровадження європейського законодавства в українське.

"Ми поважаємо і ми повністю розуміємо, наскільки складно вести переговори і працювати над інтеграцією в ЄС і водночас захищати Україну", - наголосив Шефчович.

Теги: #єс #відновлення #конференція

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