Події

18:29 11.06.2024

Завдання про мільйон FPV-дронів буде виконано - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

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Завдання про мільйон FPV-дронів буде виконано - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський заявляє про тенденцію збільшення кількості безпілотних літальних апаратів різних систем, які використовують українські військові.

"За ці пів року держава поставила ЗСУ в шість разів більше дронів, ніж за весь минулий рік разом узятий. І тенденція йде тільки до зростання", - сказав Сухаревський на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання про те, яку кількість безпілотників можна виготовляти для українських військових.

"Завдання президента про більш ніж мільйон FPV (FPV-дронів - ІФ-У), повірте, буде виконано і перевиконано. Це гарантовано", - запевнив командувач.

Крім того, він повідомив, що активно працює і "коаліція дронів" із закупівлі міжнародними партерами безпілотників для українських військових. "Коаліція дронів" працює, вона жива і досить ефективна. Під цю коаліцію створено спеціальну фінансову платформу, яка заповнена переліком засобів, переважно іноземного виробництва", - розповів Сухаревський.

За його словами, країни Балтії на сьогодні готують велику партію безпілотників для передачі Україні. "Ця партія буде - десятки тисяч дронів", - повідомив Сухаревський.

Теги: #зсу #дрони

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