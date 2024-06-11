У Харківській області затримано місцевого жителя, який став сільським старостою при окупантах

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі 55-річному жителю Співаківки, який під час окупації села став старостою, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Після деокупації колаборант залишився жити у Співаківці. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили йому про підозру", - йдеться в повідомленні пресслужби облпрокуратури у вівторок.

За даними слідства, у квітні 2022 року, коли Співаківка була окупована, місцевий житель, який офіційно ніде не працює, став "главой Спиваковского (Красный Шахтарь) сельского совета". Він забезпечував обробку документів, які подавали місцеві жителі, збирав їхні паспортні дані, а також організовував видачу "матеріальної та гуманітарної допомоги" від Росії. Він переписав важку техніку і транспортні засоби, що належали жителям села, організовував проведення агітаційної роботи серед населення, намагаючись створити позитивний імідж РФ і займався видачею дозволів на виїзд за межі села.