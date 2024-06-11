Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу перед депутатами німецького бундестагу у вівторок закликав до використання доступних російських активів для відновлення України, однак без жодних компромісів із державою-агресором.

"Я впевнений у Європі, яка стане щасливим домом для наших дітей і для їхніх дітей. Яка не дозволить вкоренитися ненависті, і яка зробить усе, щоб виправити цю помилку в європейській історії - цю війну, що триває на нашому континенті та загрожує перерости в значно ширше протистояння", - заявив Зеленський.

За словами президента, озираючись на свою історію, народ Німеччини цілком може зрозуміти українців, які борються проти спроб Росії розділити Україну і роблять усе, щоб не допустити стін між частинами країни.

При цьому Зеленський наголосив, що "ми (українці - ІФ-У) не залишимо після себе війни. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України і в інтересах всієї Європи. І всіх, хто буде після нас. Ми завершимо її на своїх умовах".

Водночас він заявив, що "всі ті, хто приніс війну, мають, навпаки, забути про спокій назавжди".

"Винні у війні мають понести відповідальність, справедливо відповісти за кожен злочин. І тільки зі справедливої відповідальності виростає історичний шанс вилікуватися від агресії. Росія має через це пройти, через повну і принципову відповідальність за розв'язану війну. Росія має пройти і через прибирання руїн за собою, має заплатити за всю шкоду, яку її агресія принесла і нашій країні, і нашим людям. А якщо десь залишаються руїни, значить на них коли-небудь повернеться війна. Цього не має бути більше ніколи", - сказав президент.

Глава держави при цьому наголосив, що "кожен російський актив, який може бути використаний для відновлення нормального життя в Україні, має бути використаний без будь-яких компромісів із агресором".

"Час для компромісів (із Росією - ІФ-У) вичерпано. Він був вичерпаний рівно тоді, коли Путін почав спалювати наші міста, коли він почав ставити на вбивства замість діалогу. Російська армія залишає за собою десятки нових кладовищ. І це означає, що ніхто з нас не має права залишати за собою дефіцит захисту від російської армії", - заявив він.

І тому, за словами президента України, "Європа має бути континентом достатньої сили, щоб бути простором достатньо міцного миру. Інакше просто не вийде. І навіть якщо хтось спробує інакше, Путін сам зітре будь-яку надію домовитися з ним".

Він також наголосив, що "це наш спільний інтерес (із Європою, з Німеччиною - ІФ-У), щоб Путін особисто програв цю війну, щоб Путін програв свою спробу вивести Європу за межу, коли з війни вже не вибратися".

"І якщо зараз комусь здається, що Путін назавжди, і що війни не закінчуються - це не так. Усе це ілюзія. Ілюзія, яку можна розвіяти лідерством. Можна розвіяти рішеннями. І ми це зробимо разом із тобою, Німеччино", - сказав глава держави.

"Чи є у нас із вами якась інша ціль, крім миру? Ні. Чи є в нас інша континентальна мрія, крім мирної Європи? Ні. Чи є у нас якийсь інший обов'язок, крім захисту наших народів, нашої Європи і міжнародного порядку, який базується на правилах? Ні. Це в Росії інші цілі, інші мрії. Вона одна проти всіх. Усіх нас. І саме тому ми всі маємо разом примусити її змінитись. І це можливо, бо не буває стін, які не падають", - резюмував Зеленський.