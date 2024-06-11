Зеленський - партнерам: Настав час дати нам усю необхідну зброю, щоб ми могли викинути росіян. Цей момент настав

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнерам і союзникам України час надати весь комплекс необхідної зброї для того, щоб українські Сили оборони провели повну деокупацію території.

"Чи не настав той момент, щоб партнери дали нам усю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав", - заявив Зеленський на пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні у вівторок.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зможе Україна мобілізувати необхідну кількість військових, щоб за таких обставин деокупувати свої території, глава держави заявив, що "абсолютно тверезо на це дивиться".

"Тому що мобілізація у нас відбувається через воєнний стан, через стан війни, відбувається з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно. Не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то її потрібно відстояти", - наголосив він.