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15:02 11.06.2024

ВР пропонують звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство

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ВР пропонують звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство

Верховній Раді пропонують під час війни надати можливість звільняти військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вчинене вперше правопорушення у вигляді самовільного залишення військової частини або місця служби та дезертирства.

Відповідний законопроєкт №11322 про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів щодо удосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, його автори пропонують внести зміни до законодавства для надання правових підстав для можливості звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців Збройних сил України від кримінальної відповідальності за вперше вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 408 (дезертирство) Кримінального кодексу, за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби.

Згідно з пропонованим доповненням до ст. 401 Кримінального кодексу України, особу, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 407 та 408, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо до закінчення досудового розслідування вона добровільно заявила слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або до місця служби для продовження проходження військової служби і командир (начальник) військової частини надав письмову згоду на продовження проходження служби такою особою.

Зміни до ст. 286, 287 Кримінального процесуального кодексу пропонують унормувати процедуру судового розгляду клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які заявили про свій намір повернутися до військової частини або до місця служби для проходження продовження служби. При цьому загальний судовий контроль за розглядом таких клопотань залишається в межах, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також зберігається можливість апеляційного оскарження ухвалених судових рішень.

У супровідному документі до законопроєкту зазначається, що лише протягом січня-квітня 2024 року органи досудового розслідування та прокурори вже зареєстрували 10 584 кримінальні провадження за статтею 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 Кримінального кодексу (дезертирство). Загалом наразі у провадженні органів досудового розслідування перебувають майже 19 тис. кримінальних проваджень за вчинення військових кримінальних правопорушень.

Серед авторів законопроєкту - Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу"), Андрій Осадчук ("Голос"), Андрій Кожем'якін ("Батьківщина").

Теги: #верховна_рада #дезертирство

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