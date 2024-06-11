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13:45 11.06.2024

Генштаб ЗСУ: До середини дня кількість бойових зіткнень зросла до 51, найгарячіше - на лиманському і покровському напрямках

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Генштаб ЗСУ: До середини дня кількість бойових зіткнень зросла до 51, найгарячіше - на лиманському і покровському напрямках

Станом на 13:00 кількість бойових зіткнень зросла до 51, найнапруженіші бойові дії відбуваються на лиманському і покровському напрямках, найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на покровському та лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту - 51", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що ворог активізувався на харківському напрямку. "Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного", - зазначено в повідомленні.

Тривають бойові дії на лиманському напрямку. "Нашими захисниками відбито дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи – сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири - неподалік Невського, одну – поблизу Дружелюбівки", - інформує Генштаб.

"На покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 - тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки", - повідомляється у зведенні Генштабу.

На времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного, на оріхівському відбито п'ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію і скинув чотири авіабомби. На придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки та Тягинки.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

 

Теги: #зсу #генштаб_зсу

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